Presidente Kast: "Estamos con una situación de seguridad importante que tenemos que enfrentar"

En el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias, el Presidente José Antonio Kast reconoció este jueves la compleja situación delictual que atraviesa el país, asegurando que el Ejecutivo está enfocado en contrarrestar los problemas de orden público.

Las palabras del Mandatario se dieron a su llegada a la Catedral de San Bernardo para participar en el tradicional Te Deum ecuménico, ceremonia en la que estuvo acompañado por el alcalde local, Christopher White, y la primera dama, María Pía Adriasola, bajo un estricto perímetro de resguardo policial.

Al ser consultado sobre el significado de estas festividades bajo su mandato y el complejo entorno comunal, Kast subrayó que "este 18 tiene algunas cosas distintas: hubo un cambio de gobierno y estamos con una situación de seguridad importante que tenemos que enfrentar. Aquí nos acompaña también el alcalde (White), y es algo en lo cual estamos trabajando".

El Mandatario abordó el complejo escenario delictual del país al participar en las celebraciones oficiales de Fiestas Patrias en San Bernardo. (FOTO: ATON)

"También queremos decir que el llamado es a la responsabilidad, a destacar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y San Bernardo es la ciudad del folclore, con las 'Cuecas Mil', con el festival, por lo tanto, para mí es una alegría estar acá", destacó el jefe de Estado.

La presencia gubernamental en la zona adquirió un peso político significativo debido a las amenazas de muerte y el supuesto plan contra la vida del alcalde White denunciado en días recientes.

Respaldo transversal a las palabras y presencia del Ejecutivo

Los dichos del presidente y su permanencia en la comuna contaron con el reconocimiento de representantes parlamentarios del distrito presentes en el servicio religioso.

"Nuestro país no está acostumbrado a que las autoridades estén bajo amenaza de muerte directa y, por lo tanto, hoy estamos dando una señal muy clara: una señal de unidad, una señal de Estado, de todos los sectores políticos de estar respaldando al alcalde Christopher White", señaló el diputado frenteamplista Ignacio Achurra.

En opinión del parlamentario oficialista, "es muy importante y significativo que asista el Presidente de la República hoy" a entregar una señal del respaldo al jefe comunal.

El gobernante ensalzó a San Bernardo como "la ciudad del folclore" en medio de una jornada que reunió a diversos sectores políticos.

Por su parte, el diputado Jaime Coloma (UDI) indicó que "si bien somos de posiciones políticas distintas, acá no hay que dar ni un espacio al crimen organizado y la señal tiene que ser clara: todos juntos como clase política tenemos que derrotar al crimen organizado".

"No hay gente de izquierda, de derecha ni de centro; acá es todo por la ciudadanía. Y si le permitimos al crimen organizado que avance un paso, después no va a retroceder. Por eso es tan importante que hoy día vengan todos. Yo valoro muchísimo que venga el Presidente de la República, porque la señal es clara", puntualizó.