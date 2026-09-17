Agustín Arce valoró el trabajo de Córdova: "Con él he mejorado bastante"

La selección chilena continúa afinando los últimos detalles antes de embarcarse rumbo a Norteamérica para disputar una exigente serie de amistosos frente a los anfitriones del próximo Mundial: Canadá, Estados Unidos y México.

En la antesala de estos desafíos, el volante Agustín Arce tomó la palabra desde la concentración nacional y advirtió sobre el nivel de exigencia que enfrentarán: "Los partidos que se nos vienen son de mucha intensidad, nos van a servir para agarrar experiencia de cara a las Clasificatorias", señaló.

En esa misma línea, el mediocampista de Universidad de Chile remarcó la importancia de estar concentrados táctica y físicamente: "Esa intensidad, ese juego que tienen, sí o sí lo van a mostrar en estos amistosos. Vamos a tener que plantearnos de la mejor manera para llevarnos las victorias".

Por otro lado, el futbolista de 21 años, oriundo de Lampa, tuvo palabras de elogio para el director técnico interino del combinado absoluto, Nicolás Córdova, con quien ya coincidió en el proceso de la selección sub 20.

"Me ha aportado muchísimo en lo que es el juego. Cuando empezamos los microciclos, mi intensidad no era muy buena, pero con Córdova he mejorado bastante y creo que se ha notado. Estoy muy feliz por el trabajo que está haciendo", concluyó el volante azul.