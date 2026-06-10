Medio español aseguró que a Alexis "lo espera la U"

En las últimas semanas surgió el rumor de una posible llegada de Alexis Sánchez a Universidad de Chile. Sin embargo, todo depende del histórico delantero, que aún no inicia conversaciones con Sevilla sobre su continuidad en el cuadro andaluz.

Ante el incierto panorama, en España entregaron detalles de la situación del goleador histórico de La Roja con el cuadro nervionense, con el cual tiene asuntos por resolver, además de alertar el interés de Universidad de Chile.

"El chileno se marchó de vacaciones sin despedirse de la entidad de Nervión, a la espera de una conversación con los técnicos para decidir su futuro", afirmó el diario ABC de Sevilla.

"Ahora la palabra corresponderá a Alexis. Un contrato ajustado a la realidad económica de la entidad, como ya aceptase la pasada campaña para firmar sobre la bocina, será la primera condición para poder mantenerse en la plantilla", añadió.

Además, el medio aclaró que hay otras opciones para el futuro del tocopillano: "Con otras propuestas sobre la mesa, sobre todo de su país donde lo espera Universidad de Chile, el 'Ñiño Maravilla' tiene que valorar todo lo que le ha ofrecido el club y la ciudad, donde se ha sentido reconocido".

"También será importante el rol que pueda desempeñar en el equipo. García Plaza (entrenador del cuadro español) ya dejó entrever en sus últimas comparecencias que un futbolista como Alexis puede seguir siendo relevante en el Sevilla sin jugar todos los minutos", sentenció la publicación.