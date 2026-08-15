Presentación de Alexis Sánchez estará marcada por sanciones a los hinchas de CF Montreal

CF Montreal tendrá restricciones para parte de sus hinchas en el partido ante DC United, jornada que estará marcada además por la presentación de Alexis Sánchez ante los seguidores del cuadro canadiense en el Stade Saputo.

El club informó este sábado que todos los privilegios de sus grupos oficiales de aficionados estarán suspendidos para el encuentro de este 15 de agosto, luego de los incidentes ocurridos durante el compromiso ante New England Revolution disputado el pasado 1 de agosto.

Según explicó la institución, durante aquel partido recibió reportes sobre expresiones y cánticos de carácter antisemita dirigidos hacia un jugador de New England Revolution. CF Montreal condenó lo sucedido y ofreció disculpas tanto al club afectado como a las personas involucradas.

¿Qué sanciones tendrán los hinchas de CF Montréal?

La Major League Soccer realizó una investigación con la colaboración de CF Montreal y, como consecuencia de las conductas identificadas, el club determinó la prohibición de ingreso por tiempo indefinido para dos personas por lanzar objetos y vulnerar el código de conducta de aficionados de la MLS.

Además de la suspensión de los privilegios de los grupos oficiales para el choque ante DC United, el sector de aficionados identificado durante la investigación quedó sancionado de manera indefinida.

CF Montreal aseguró que continuará trabajando para identificar a otras personas involucradas y advirtió que quienes sean reconocidos como participantes de cánticos antisemitas o cualquier otra conducta discriminatoria serán expulsados permanentemente de los eventos organizados por el club.

Las medidas coincidirán así con una jornada especialmente esperada por los seguidores de Montreal, debido a la presentación de Alexis Sánchez, reciente incorporación del equipo canadiense, en el compromiso frente a DC United en el Stade Saputo.

La institución también informó que tomó contacto con organizaciones de la comunidad judía local y que reforzará sus iniciativas contra la discriminación mediante educación dentro del estadio, trabajo directo con sus aficionados y nuevas medidas de seguridad.