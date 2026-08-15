Abogado de la SMA fue destituido por sexualizar imágenes de sus compañeras mediante IA

Un abogado de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), con formación en derechos humanos y capacitaciones en equidad de género, fue destituido luego de que un sumario administrativo acreditara que utilizó fotografías de funcionarias para generar imágenes sexuales mediante inteligencia artificial, sin el consentimiento de las afectadas.

El caso fue revelado este sábado por The Clinic, que identificó al funcionario como Maximiliano Ramírez, quien se desempeñaba como jefe de la Sección de Atención a Público y Regulado del organismo.

Según el reportaje, la entonces pareja del abogado encontró en septiembre de 2025 una carpeta que reunía más de 3.000 archivos, entre fotografías originales y material generado con inteligencia artificial a partir de imágenes de mujeres de sus círculos laboral, universitario y personal.

Tras recopilar los antecedentes, la mujer contactó a más de 10 posibles afectadas. Posteriormente, funcionarias de la SMA presentaron una denuncia ante el organismo.

La coordinación entre las afectadas y la expareja

Según relató The Clinic, la expareja del abogado comenzó a identificar y contactar individualmente a las mujeres que aparecían en los archivos. En total, logró comunicarse con más de 10 posibles afectadas, algunas de las cuales prefirieron no revisar el material debido a su contenido.

La coordinación se realizó con especial cautela, pues la mujer todavía vivía con Ramírez y temía que él descubriera que había encontrado y recopilado los antecedentes. Por ello, las involucradas acordaron guardar silencio temporalmente, alejarse del funcionario sin alertarlo y mantenerse comunicadas hasta que ella pudiera abandonar de forma segura el domicilio que compartían.

Una vez que la expareja consiguió salir del lugar, las afectadas avanzaron con la denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente y entregaron el material reunido. De acuerdo con el reportaje, la coordinación derivó en una red de apoyo y protección mutua, mediante la cual las mujeres compartieron información, preservaron las pruebas y se acompañaron durante el proceso.

Sumario acreditó acoso y vulneración de la probidad

La investigación administrativa fue abierta en enero de 2026 y abordó tanto la creación y almacenamiento del material como la conducta del abogado hacia algunas de sus compañeras.

De acuerdo con los antecedentes revisados por The Clinic, el sumario registró mensajes reiterados, invitaciones y manifestaciones de interés que continuaron pese a que las funcionarias habían expresado su intención de mantener una relación estrictamente laboral.

La indagatoria también estableció que el funcionario obtenía imágenes desde las redes sociales de sus compañeras -incluso mediante cuentas alternativas cuando había sido bloqueado- y posteriormente las procesaba a través de plataformas de inteligencia artificial.

Ramírez solicitó ser absuelto y controvirtió los cargos. Entre sus argumentos, sostuvo que las pruebas habían sido obtenidas de manera ilícita desde un dispositivo personal, negó mantener el material en sus equipos y afirmó que no existían antecedentes de que hubiese sido difundido.

Sin embargo, el procedimiento determinó su responsabilidad como autor de cargos por acoso y una grave infracción al principio de probidad y a la dignidad de las funcionarias, por lo que recibió la sanción de destitución.

Fiscalía mantiene diligencias junto a la PDI

La SMA confirmó al citado medio que el sumario concluyó el 3 de junio y que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.

"La Superintendencia del Medio Ambiente inició en enero un sumario administrativo, decretando simultáneamente la suspensión del denunciado como medida cautelar. El procedimiento concluyó con fecha 3 de junio y dispuso la destitución del sumariado", informó el organismo a The Clinic.

Por su parte, la Fiscalía señaló que la causa permanece desformalizada y con diligencias en curso, en coordinación con la unidad especializada en cibercrimen de la Policía de Investigaciones.

La defensa de Ramírez enfatizó al medio que la eventual responsabilidad penal no ha sido establecida y que las conclusiones conocidas hasta ahora corresponden únicamente al procedimiento administrativo, cuyos resultados han sido controvertidos por esa parte.

En tanto, la Universidad Diego Portales informó que el abogado fue ayudante del programa de Derecho y Política Ambiental hasta enero de 2026 y que su participación fue suspendida cuando la institución conoció la existencia del sumario.