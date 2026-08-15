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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Fernando Ortiz tomó decisiones sobre Vozina e Iván Román para duelo con O'Higgins

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El DT tomó postura sobre los refuerzos para este fin de semana.

Fernando Ortiz tomó decisiones sobre Vozina e Iván Román para duelo con O'Higgins
 Prensa Colo Colo
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Colo Colo jugará ante O'Higgins por la fecha 19 de la Liga de Primera y se resolvió la incógnita sobre la eventual presencia de los refuerzos Vozinha e Iván Román en la nómina de los "albos".

Tras los últimos días de entrenamientos, el técnico Fernando Ortiz decidió dejar fuera de la citación al arquero caboverdiano, cuyo esperado estreno tendrá que seguir esperando.

En cambio, Román sí será parte del contingente que enfrentará a los rancagüinos, aunque asoma fuera del once inicial.

¿En Pedrero o en Ñuñoa?

Otra determinación importante tomada por Ortiz fue el escenario del encuentro de este domingo 16 de agosto (17:30 horas), pues el estado de la cancha puso en duda la localía habitual de Colo Colo.

El estratega y el club revisaron la cancha la mañana de este sábado y el DT dio el visto bueno para jugar en el Estadio Monumental, quedando descartada la "opción B" de trasladarse al Nacional.

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