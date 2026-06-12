Sevilla confirmó negociaciones para renovar a Alexis Sánchez: "La intención es llegar a un acuerdo"

A pocas semanas de que expire el contrato de Alexis Sánchez con Sevilla FC, el panorama sobre el futuro del delantero chileno comenzó a dar un giro respecto a las proyecciones que se manejaban en España, abriéndose la opción de continuar en el conjunto de Nervión.

Aunque durante los últimos meses la prensa de ese país daba por casi segura la partida del tocopillano al término de la temporada, la dirigencia andaluza confirmó que existen intenciones de extender el vínculo.

El nuevo director deportivo de la institución, José Ignacio Navarro, se refirió al presente del goleador histórico de la Roja y reconoció los acercamientos bilaterales.

"Estamos en conversaciones con su agente, la intención es llegar a un acuerdo", señaló el directivo al ser consultado por la situación del atacante nacional.

En esa misma línea, Navarro agregó que "el objetivo es darle lo máximo que el Sevilla le puede dar en estos momentos y lo que Alexis y su entorno entienden que debe recibir".

Uno de los puntos clave para sellar el acuerdo será el aspecto económico. Según los reportes de los medios españoles, la propuesta del club consiste en mantener las condiciones de su sueldo actual, una cifra que ronda un poco más de un millón de euros.