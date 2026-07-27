Meteorólogo: Sistema frontal que comenzará el jueves tendrá lluvia muy fuerte, pero corta

Un nuevo sistema frontal de consideración afectará a gran parte del país a contar de este jueves, trayendo consigo precipitaciones de alta intensidad concentradas en cortos períodos de tiempo.

En conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa, el meteorólogo Eduardo Sáez instó a "ponerle mucho ojo" al evento debido al volumen de agua proyectado.

El especialista detalló que el fenómeno comenzará en el sur para luego desplazarse hacia la zona central y el norte chico entre la noche del jueves y la jornada del viernes.

"El sistema va a ingresar por las regiones de Aysén y Los Lagos, generando fuertes lluvias en Los Ríos y La Araucanía. Durante la noche y la madrugada del viernes avanzará hacia el norte, dejando precipitaciones intensas en Biobío y Ñuble, para alcanzar con fuerza hasta la Región de Coquimbo durante el viernes", explicó Sáez.

Río atmosférico y riesgo en quebradas

Respecto a las características técnicas del evento, el profesional advirtió que el frente llegará acompañado de un río atmosférico de consideración.

"Lo más probable es que se ubique entre categoría 2 y 3. En las horas de mayor precipitación tendremos una isoterma cero de entre 2.500 y 2.800 metros. Caerá algo de nieve, pero esto significa que las quebradas que ya fueron golpeadas por el temporal anterior volverán a recibir lluvia y podrían reactivarse", alertó.

Montos y duración del evento

A diferencia de las emergencias recientes, este pulso no se extenderá por varios días consecutivos, aunque su duración no aminora los riesgos.

"Estimamos montos por sobre los 40 milímetros. Por el momento será una lluvia muy fuerte, pero de corta duración; por eso no veremos acumulaciones de 200 ó 300 milímetros, pero sí lloverá con mucha fuerza en un instante", puntualizó el meteorólogo.

Lluvias actuales

De manera previa a la llegada de este frente principal, la Región Metropolitana y la zona central mantendrán chubascos débiles e intermitentes durante el transcurso de la semana.

Las autoridades de Gobierno y la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantienen un monitoreo permanente ante las precipitaciones que entre hoy y mañana afectarán a regiones del centro y sur y que se mantendrán dentro de los rangos normales para la época invernal, acompañadas de temperaturas acordes a la temporada.

Según la DMC, este primer evento dejará entre 10 y 25 milímetros en el litoral, entre 20 y 25 milímetros en los valles, y una acumulación favorable de nieve de entre 20 y 30 centímetros en la cordillera.

"Las precipitaciones actuales se concentran hacia la noche de este lunes y la madrugada del martes, pasando durante la mañana. Luego tendremos una ventana de aproximadamente dos días, miércoles y jueves, ya que el día viernes llega otro sistema frontal que estamos monitoreando con más tiempo, porque es muy probable que sea más cálido que el actual, por lo que podría tener la isoterma cero ligeramente más alta y viene más activo", explicó Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la DMC.