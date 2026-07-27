Persiste la emergencia en el Norte Chico por cortes de agua, suspensión de clases y pérdidas agrícolas

La emergencia postemporal continúa desplegada en el Norte Chico producto de la falta de agua potable, el aislamiento y la paralización de actividades escolares.

En la Provincia del Huasco (Región de Atacama) y en la comuna de La Higuera (Región de Coquimbo) las clases se mantienen suspendidas de forma generalizada, sumándose a una veintena de establecimientos del SLEP Elqui que recién esta jornada pudieron retornar a las aulas.

En el sector agrícola, los dichos del ministro de Agricultura, Jaime Campos —quien minimizó los impactos del desastre meteorólogico al afirmar que "no hay daños estructurales en la agricultura chilena"—, continúan sumando un profundo rechazo entre autoridades locales y productores.

El alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera, acusó que "lo que hace el ministro es revictimizar a quienes lo han perdido prácticamente todo".

"Cuando una autoridad habla de normalidad lo que se entiende es que no vendrán ayudas ni apoyo para el mundo agropecuario y eso sería un grave error", advirtió el jefe comunal.

A sus palabras se sumó un agricultor de la zona golpeada por las crecidas, quien advirtió que "los estragos que produjo el temporal fueron catastróficos", con "pérdidas tremendas, pozos y canales aterrados, las conducciones de las tuberías, cañerías, mangueras están en mal estado".

Este panorama podría generar un alza en los precios de las hortalizas durante las próximas semanas.

Más de una semana sin acceso al agua potable

En tanto, la situación más crítica para la población se registra en la conurbación La Serena-Coquimbo, donde múltiples sectores llevan entre ocho y nueve días sin suministro de agua potable producto de la alta turbiedad en el río Elqui y el daño en las bocatomas de la planta Las Rojas.

El malestar vecinal se ha traducido en cacerolazos y protestas en las calles.

"Ya es insostenible. Nuestro sector estuvo bien perjudicado con el tema de los desbordes del canal Bellavista, tuvimos ingreso de barro a las casas y desde ese momento sin suministro. Llevamos ocho días sin el suministro, pidiendo por favor que nos puedan abastecer con camiones aljibe. Han llegado algunos; muy pocos", relató Juan Cortés, residente del sector Faldeos de la Florida en La Serena.

Explicación de Aguas del Valle

Por su parte, la empresa sanitaria Aguas del Valle aseguró haber repuesto el 95% del servicio, pero argumentó que el sistema sigue endeble y afectado por el sobreconsumo en zonas donde ya se restableció.

"Es importante entender que estamos en una situación catastrófica donde hemos tenido que reconstruir gran parte de nuestras instalaciones y, por tanto, la incorporación de agua al sistema es delicada", sostuvo José Luis Murillo, gerente general de la compañía.

Pese a las explicaciones, en sectores poblados como Las Compañías, La Florida, Sindempart, Las Torres y La Herradura la molestia persiste, motivando a vecinos y parlamentarios a evaluar demandas colectivas y sanciones administrativas contra la sanitaria por presunta falta de prevención.