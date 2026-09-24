ANFP anunció minutos de silencio en memoria de Reinaldo Sánchez en partidos del fútbol chileno

La Asociación de Fútbol Profesional (ANFP) se pronunció tras conocerse el fallecimiento de Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers y otrora mandamás del balompié criollo entre 2001 y 2006.

Desde el organismo anunciaron que en el marco del luto institucional, se llevará a cabo un minuto de silencio antes de los próximos encuentros del fútbol chileno.

A través de un comunicado, desde Quilín repasaron la historia del empresario, quien se hizo socio del elenco porteño en 1976 y luego fue elegido como su timonel en 1992, cargo que ostentó hasta 2001, cuando tomó las riendas de la Asociación y la Federación de Fútbol de Chile.

"Uno de los principales hitos de su administración fue la creación del Canal del Fútbol en 2003, proyecto que contribuyó a fortalecer nuestro deporte y le otorgó una sostenibilidad financiera clave para el desarrollo de la actividad", destacaron.

Asimismo, expresaron que "la extensa trayectoria y experiencia de don Reinaldo Sánchez dejan una importante huella en la institucionalidad del fútbol chileno y en quienes compartieron con él durante sus años de servicio a esta actividad".

También señalaron que "la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile reconocen su valioso aporte al desarrollo del fútbol profesional y hacen llegar sus más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, seres queridos y a toda la comunidad de Santiago Wanderers en este difícil momento".