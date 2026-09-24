Bachelet y Boric piden al Presidente Kast reconsiderar adhesión al "Escudo de las Américas"

Una enérgica advertencia y un llamado a reconsiderar la permanencia de Chile en el "Escudo de las Américas" manifestaron este jueves los expresidentes Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) y Gabriel Boric (2022-2026) a través de un comunicado conjunto.

Los exjefes de Estado expresaron su "preocupación" ante la decisión de la administración del Presidente José Antonio Kast de adherir a esta plataforma que reúne a una quincena de Gobiernos de derecha de América Latina y el Caribe, impulsada por Donald Trump, advirtiendo sobre posibles riesgos para la independencia geopolítica del país.

Bachelet y Boric subrayaron que "la política exterior de Chile se ha sustentado históricamente en la defensa de nuestra soberanía y autonomía, el respeto irrestricto al derecho internacional y a los derechos humanos, y la protección de nuestros intereses permanentes".

Si bien reconocieron que "la cooperación internacional es indispensable para enfrentar amenazas transnacionales como el crimen organizado", enfatizaron que "esa cooperación debe realizarse siempre resguardando plenamente la autonomía de las decisiones de Chile y sin subordinar nuestra política exterior, de seguridad o defensa a prioridades definidas por una potencia extranjera".

Asimismo, los exmandatarios advirtieron que conceptos como el de una "soberanía continental" podrían "terminar debilitando el principio fundamental de soberanía nacional que nuestro país históricamente ha defendido".

"En el actual escenario geopolítico, Chile no debe verse obligado a escoger un bando. Debe fortalecer sus alianzas y relaciones con distintos países y regiones, sin exclusiones impuestas desde fuera y preservando siempre su autonomía estratégica", recalcaron.

Ante este escenario, el comunicado formula un emplazamiento directo al Ejecutivo: "Llamamos al gobierno del Presidente José Antonio Kast a reconsiderar la permanencia de Chile en esta instancia y expresamos nuestra plena disposición a colaborar en la construcción de estrategias de Estado para enfrentar el crimen organizado transnacional, resguardando al mismo tiempo los principios, la soberanía y la autonomía que han caracterizado la política exterior chilena desde la recuperación de la democracia".

Las críticas de los exmandatarios se contraponen a la defensa realizada por el Presidente Kast desde Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

El Mandatario descartó tajantemente que la medida afecte la autonomía nacional y aseguró que "no vamos a participar en intervenciones militares en otros países y tampoco vamos a perder nuestra soberanía con la llegada de eventuales ejercicios para combatir el crimen organizado en nuestra nación".

Desde La Moneda se ha insistido en que la incorporación al mecanismo busca acceder a herramientas clave como sistemas de análisis inteligente de datos y capacitación policial, enfatizando que la participación se ajustará estrictamente a los intereses nacionales y no a una subordinación estratégica.