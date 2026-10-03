Con el apoyo de Colo Colo y la U: Jorge Yunge reactivó su opción a la presidencia de la ANFP

Pese a que el pasado mes de julio declinó una candidatura, nuevamente apareció el nombre de Jorge Yunge como opción a la presidencia de la ANFP, que celebrará sus elecciones en noviembre.

Según El Mercurio, el secretario general de la Asociación y mano derecha de Pablo Milad cambió de parecer y avanza conversaciones de cara a su candidatura para dirigir el balompié rentado de nuestro país.

El referido medio indicó que Colo Colo y Universidad de Chile "están tras su candidatura", teniendo entre sus filas a Mauricio Etcheverry, exconsultor en la época de Sergio Jadue y actual asesor de Azul Azul por parte de Michael Clark.

"Entendemos que sí, que desde hace un tiempito Yunge está pensando en lanzar su postulación. Considerando que había declarado que no le interesaba presentarse a las elecciones y ahora cambia de opinión, no es muy alta su credibilidad", señalaron desde el ambiente dirigencial del fútbol al citado diario.

El reporte aseguró que aquella versión es compartida en los círculos de Jorge Uauy (presidente de Palestino) y Lorenzo Antillo (expresidente de Audax Italiano), quienes también aspiran al máximo sillón en Quilín.

"Anda haciendo muchas propuestas para ganar las elecciones, muchas relacionadas con los temas de descenso y lo que está pasando con San Marcos y su (rechazada) petición de desafiliación, cargos en la Federación, en la Conmebol y en la FIFA", apuntaron.

Además, indicaron que su baja de la carrera expresada en julio fue una estrategia, pues con pocos días de diferencia "coincidió con la publicación de que vivía en el mismo departamento que la ANFP le pagaba a Ricardo Gareca".

Ante el revuelo, el medio partidario Dale Albo señaló que en Colo Colo niegan cualquier tipo de conversación con Yunge, echando por tierra el presunto apoyo a una eventual candidatura.

Cabe recordar que en el mes de marzo Jorge Yunge acusó un "intento de golpe de estado" de Juan Tagle (entonces presidente de Cruzados) contra Pablo Milad, desatando una pelea a gritos en el Consejo de Presidentes.

Luego, a fines de aquel mes, el directivo fue acusado de estar ligado con la constructora Independencia, que estuvo a punto de obtener el "naming rights" de la Copa de la Liga.

La situación se filtró involuntariamente por posteos de Universidad de Chile y Audax Italiano que mostraron el logo con el nombre de la firma talquina. En aquella oportunidad el gerente de marketing Felipe de Pablo aseguró a Cooperativa que el proceso "fue limpio", sin intervención de Yunge, y que el trato se cayó a última hora.