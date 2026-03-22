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ANFP y controversia por "naming rights" de la Copa de la Liga: Los procesos fueron limpios

Publicado: | Fuente: Cooperativa FM
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Felipe de Pablo, gerente de marketing de la ANFP, conversó con Cooperativa Deportes sobre la controversia de la fallida adjudicación del "naming rights" de la Copa de la Liga a la constructora Independencia, empresa ligada al secretario general Jorge Yungue y que incluso alcanzó a aparecer en publicaciones de Universidad de Chile y Audax Italiano en redes sociales.

De Pablo aseguró que el acuerdo entre las partes se cayó el día anterior al inicio del torneo. El administrativo aseguró que "los procesos fueron limpios (...) con toda la transparencia", pues Yungue "no tuvo intervención" y lamentó "que se ensucien a las personas".

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