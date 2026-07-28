Fiscalía tras sobreseimiento de Sergio Jadue: "La resolución es esencialmente apelable"

Luego de que la justicia dictara el sobreseimiento del expresidente de la ANFP Sergio Jadue por la prescripción de los delitos imputados en su contra, el fiscal Marco Paredes confirmó que el Ministerio Público evaluará apelar a la resolución.

Tras la audiencia realizada este martes en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, el persecutor remarcó que el fallo no es definitivo: "Esta resolución es esencialmente apelable, el recurso de apelación es el único recurso que procede en los casos del sobreseimiento y, obviamente, la Fiscalía, cuando tenga la resolución en sus manos y le sea notificada, va a evaluar la interposición".

En esa línea, el representante del Ministerio Público explicó la discrepancia de criterios con el tribunal para decretar el cierre de la causa. "Nosotros teníamos la tesis de que, por una regla de determinación de pena, el plazo tenía que ser superior. El tribunal consideró otra cosa", detalló Paredes.

La decisión del tribunal dejó sin efecto las imputaciones por apropiación indebida y declaración maliciosa de impuestos que pesaban contra el calerano y su exasesor en Quilín, Mauricio Etcheverry.

Para evitar el sobreseimiento, la Fiscalía argumentaba que la acción penal seguía vigente, sosteniendo que la última actuación delictiva atribuida a Jadue databa de enero de 2017 —hace menos de una década—, razón por la cual se mantenía vigente la solicitud de extradición del exdirigente.

Sin embargo, el tribunal desestimó la posición del ente persecutor, resolviendo que la investigación se mantuvo frenada por más de 10 años, correspondiendo así la prescripción de la acción penal.

Con esta resolución, el exlíder del fútbol chileno zafa de la justicia local por las irregularidades financieras en su gestión entre 2011 y 2015. Jadue cumple casi una década residiendo en Estados Unidos, país al que viajó a fines de 2015 para actuar como colaborador y testigo protegido en el marco del escandaloso caso de corrupción internacional "FIFA Gate".