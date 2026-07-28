De Atacama a Magallanes: declaran alerta sanitaria preventiva por hantavirus

El Ministerio de Salud declaró por primera vez alerta sanitaria por hantavirus, medida que se extiende entre las regiones de Atacama y Magallanes, hasta el 31 de julio de 2027, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial.

La medida "también considera una situación de 'multiamenaza sanitaria' al presentarse simultáneamente con otros riesgos como arbovirosis (enfermedades transmitidas por zancudos como el dengue, zika, chikungunya y la fiebre amarilla); y la influenza aviar", detalló la autoridad.

Según explicó la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, "el virus del hanta produce una enfermedad que es endémica de Chile, trasmitida por el ratón de cola larga que vive en las zonas rurales y semirurales de casi todo el país. Como ministerio estamos monitoreado de forma permanente su comportamiento y estamos muy preocupados y ocupados porque este año la letalidad del virus ha aumentado, y debido a ello determinamos declarar esta alerta. Hasta la semana pasada se registraban 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39%".

En 2025 hubo 44 contagios y ocho fallecidos, es decir, la letalidad fue de 18%; y en este 2026 los casos han ocurrido en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

La alerta, que es preventiva y de preparación, permitirá otorgar facultades extraordinarias ante emergencias de grave riesgo sanitario para reforzar la vigilancia, la gestión oportuna de recursos, la contratación de personal especializado, la acción de control sanitario y la adquisición expedita de insumos mediante trato directo.

"La alerta no implica que exista una epidemia en curso o una atención de salud desbordada", añadió el Minsal.