Gerente de Operaciones de la ANFP apuntó contra reprogramación para Colo Colo, la U y UC

Felipe de Pablo, gerente de Operaciones de la ANFP, salió al paso de la polémica que se generó con la Delegación presidencial de la Región Metropolitana por la calendarización de los partidos de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica a las 18:00 horas en días laborales.

"La ANFP presenta una programación, sobre la que puede defender, pero no es la que autoriza y decreta. Para nosotros, en la semana, los equipos de mayor convocatoria deberían jugar a las 20:00 horas. Eso permite que la gente llegue con mayor comodidad", sostuvo el ejecutivo en diálogo con La Tercera.

En esa misma línea, De Pablo cuestionó los argumentos del delegado Germán Codina: "Lo que ha faltado es que la autoridad muestre datos objetivos de desórdenes, delitos o secuestros de buses que se producen en los distintos horarios. Habría que tener esos datos para hacer el versus entre las 18:00 y las 20:00 horas. Si baja la data de ilícitos, es más factible jugar más tarde".

"El club tiene poco para garantizar la seguridad del perímetro colindante. Son cosas que con esos datos se pueden trabajar, para tomar decisiones y medidas paliativas. Esos datos no los hemos tenido para la toma de decisión", agregó.

Finalmente, el gerente sostuvo: "El sentido común no tiene que utilizarse en la programación de un evento masivo. Debe privilegiarse el cómo dar seguridad".