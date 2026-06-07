Giani negó sondeos desde Argentina: "No me interesa saber, yo tengo contrato"

Justo Giani, delantero de Universidad Católica, destacó su gran presente en el cuadro cruzado tras sumar trece goles en la presente campaña y descartó un regreso a su natal Argentina ante algunos rumores que lo vinculan al país trasandino.

Después de la goleada sobre Cobresal por Copa de la Liga, el atacante sostuvo en zona mixta que "acá estoy feliz. Estoy feliz en el club, en este país y la gente es muy amena. Estoy contento, estoy encontrando una versión mía que no estaba teniendo y esta faceta más goleadora me llegó acá".

"Lo que se dice de Argentina yo me mantengo al margen, se está encargando mi representante. A mi no me interesa saber, yo tengo contrato hasta final de año y lo que pase, pasará", sumó el jugador.

Con respecto a la agridulce victoria que no alcanzó para avanzar de fase, Giani valoró que "se hizo un gran partido. El resultado demuestra la manera en que salimos, y arrancando 1-0 abajo. Se vieron buenas asociaciones, es positivo, más allá de quedar fuera".

En esa misma línea, el futbolista de 27 años lamentó el agónico empate que les anotó Ñublense en la fecha anterior del torneo: "Esa última jugada... Hay que pasar la página, quedarse con el partido que hicimos, que fue muy bueno. Con lo otro no se puede hacer nada".