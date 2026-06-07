Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y bruma
Santiago14.4°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Política | Partido Socialista

Jefe de bancada rechazó panfleto PS del Kast-Pinocho: No podemos caer en esa falta de argumentos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El diputado Raúl Leiva afirmó que la oposición política pierde validez cuando se basa en "denostar, descalificar o cancelar".

"Soy crítico de estas formas y lo voy a ser siempre, sobre todo cuando provengan de mi propio partido", aseguró.

Jefe de bancada rechazó panfleto PS del Kast-Pinocho: No podemos caer en esa falta de argumentos
 @Ministro_Alv (X)

"No comparto en caso alguno este panfleto donde se ridiculiza la figura del Presidente de la República", señaló el diputado de la Región Metropolitana.
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

"No podemos caer en la misma falta de argumentos de nuestros rivales políticos que tanto criticamos", dijo el jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, al rechazar la utilización de panfletos y material gráfico destinados a ridiculizar la investidura del Presidente José Antonio Kast.

La propaganda, correspondiente a un folleto, tiene como encabezado "El PS te defiende de la mega reforma", seguido de un "Kast miente", con letras de mayor tamaño. Además, incluye el rostro del Mandatario con una alargada nariz, asemejándolo con la caricatura de Pinocho.

Frente a esto, el legislador socialista señaló que el debate democrático debe alejarse de la descalificación personal para centrarse en la confrontación de ideas.

Imagen foto_00000002
El jefe de la bancada de diputados socialistas tomó distancia de las gráficas que ridiculizan la figura presidencial. (FOTO: ATON)

"A mi juicio, la crítica política debe ser siempre fundada y argumentada, y en caso alguno utilizar elementos que permitan denostar, descalificar o cancelar a quien piensa distinto. No comparto en caso alguno este panfleto en donde se ridiculiza la figura del Presidente de la República", señaló Leiva.

Pese a enfatizar que discrepa de la gestión y las posturas del Ejecutivo, el diputado dijo ser "crítico de estas formas en política y lo voy a ser siempre, sobre todo cuando provengan de mi propio partido".

Finalmente, el representante del PS hizo un llamado a la coherencia dentro de las fuerzas progresistas, instando a no imitar las conductas que históricamente han denunciado en sus adversarios políticos.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada