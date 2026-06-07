Jefe de bancada rechazó panfleto PS del Kast-Pinocho: No podemos caer en esa falta de argumentos

"No podemos caer en la misma falta de argumentos de nuestros rivales políticos que tanto criticamos", dijo el jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, al rechazar la utilización de panfletos y material gráfico destinados a ridiculizar la investidura del Presidente José Antonio Kast.

La propaganda, correspondiente a un folleto, tiene como encabezado "El PS te defiende de la mega reforma", seguido de un "Kast miente", con letras de mayor tamaño. Además, incluye el rostro del Mandatario con una alargada nariz, asemejándolo con la caricatura de Pinocho.

Frente a esto, el legislador socialista señaló que el debate democrático debe alejarse de la descalificación personal para centrarse en la confrontación de ideas.

El jefe de la bancada de diputados socialistas tomó distancia de las gráficas que ridiculizan la figura presidencial. (FOTO: ATON)

"A mi juicio, la crítica política debe ser siempre fundada y argumentada, y en caso alguno utilizar elementos que permitan denostar, descalificar o cancelar a quien piensa distinto. No comparto en caso alguno este panfleto en donde se ridiculiza la figura del Presidente de la República", señaló Leiva.

Pese a enfatizar que discrepa de la gestión y las posturas del Ejecutivo, el diputado dijo ser "crítico de estas formas en política y lo voy a ser siempre, sobre todo cuando provengan de mi propio partido".

Finalmente, el representante del PS hizo un llamado a la coherencia dentro de las fuerzas progresistas, instando a no imitar las conductas que históricamente han denunciado en sus adversarios políticos.