Milad defendió denuncia contra San Marcos: Tenemos una obligación como directorio

Pablo Milad, presidente de la ANFP, salió al paso de las críticas surgidas por la denuncia presentada contra San Marcos de Arica debido a supuestas inconsistencias detectadas en sus estados financieros.

El procedimiento abrió cuestionamientos respecto de eventuales presiones de clubes comprometidos con la permanencia en la Liga de Ascenso y que se pueden ver favorecidos por una eventual desafiliación del conjunto nortino, situación que el timonel del fútbol chileno rechazó.

"Siempre en el fútbol hay mitos y mitómanos, tú sabes que hay una mezcla de las dos cosas. Nosotros tenemos una obligación como directorio: Denunciar lo que fue determinado por la Unidad de Control Financiero", afirmó Milad en conversación con VLN Radio.

El dirigente explicó que las dudas surgieron porque San Marcos no registró capital de funcionamiento durante los últimos años y existieron diferencias entre la información entregada a la ANFP y los resultados de una auditoría.

"Los últimos años no han tenido capital de funcionamiento y no cuadraba el informe que dio la ANFP con los resultados de la auditoría. Hicimos la denuncia, pero con el fin de que ellos también esclarezcan", explicó.

Milad explicó las razones de la denuncia contra San Marcos

El presidente de la ANFP aseguró que el organismo solicitó durante varios meses antecedentes al club nortino, pero estos no fueron entregados.

"Nosotros pedimos durante meses los documentos que nunca llegaron y que se esclarezca en el Tribunal", sostuvo.

Milad también abordó la gravedad de la situación investigada y señaló que el objetivo del directorio es que los antecedentes sean aclarados ante los organismos correspondientes.

"Nosotros no tenemos intención, solamente la penalización de tener un documento que diga algo diferente a lo que es lo real, es una falsificación de documento. Eso lo tienen que demostrar que no fue así y no va a pasar nada, pero si no lo pueden demostrar, el Tribunal tendría que determinar", indicó.

Una desafiliación debe pasar por el Consejo de Presidentes

Finalmente, Milad explicó que una resolución de desafiliación no queda únicamente en manos de los tribunales de la ANFP, pues además necesita la aprobación del Consejo de Presidentes.

"En caso de que los tribunales determinaran, tanto la primera como la segunda sala la desafiliación, esto tiene que pasar por el Consejo de Presidentes, con cuatro quintos. Significa que el 80 por ciento de los consejeros tienen que votar la desafiliación", detalló.

El dirigente recalcó que todavía quedan varias etapas antes de una resolución definitiva y destacó el derecho del elenco ariqueño a presentar sus descargos.

"Hay un proceso largo todavía. San Marcos también tiene el derecho a defenderse", cerró Milad.