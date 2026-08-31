Milei agradeció a Messi tras su retiro de la selección: "Muchas gracias, hombre imposible"

El presidente argentino Javier Milei reaccionó al anuncio del retiro de Lionel Messi de la selección de Argentina y le dedicó un mensaje al histórico capitán luego de que pusiera fin a una trayectoria de más de dos décadas con la camiseta "albiceleste".

"Muchas gracias, hombre imposible", escribió el mandatario en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una fotografía de Messi utilizando la camiseta número 10 de Argentina durante un Mundial.

Milei también compartió en X un video de una entrevista realizada en 2018 en la que calificaba al futbolista como "imposible", en referencia a su capacidad dentro del terreno de juego. El presidente argentino ya había señalado anteriormente que considera a Messi como el mejor jugador de todos los tiempos.

Las reacciones por la despedida de Messi

El expresidente Mauricio Macri también se sumó a las muestras de reconocimiento y destacó al delantero de Inter Miami como un ejemplo de "esfuerzo, humildad y talento que trascenderá generaciones".

"Qué difícil es poner en palabras el agradecimiento que sentimos por Lionel Messi, por todo lo que significó para nosotros, por lo que iluminó el país y el prestigio que sembró para nuestra gente en el mundo entero", expresó Macri.

Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Gobierno argentino, calificó al futbolista como una "eterna leyenda" y agradeció su aporte a la selección.

También reaccionaron el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y compañeros de Messi como Leandro Paredes, Rodrigo de Paul y Enzo Fernández, quienes destacaron su trayectoria y liderazgo.

Messi puso fin a más de 20 años con Argentina

Messi, de 39 años, comunicó su retiro mediante una emotiva carta manuscrita en la que explicó las razones de su decisión.

"Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", señaló el delantero.

El capitán cerró su paso por Argentina después de disputar 207 partidos, marcar 125 goles y entregar 68 asistencias, convirtiéndose en el futbolista con más encuentros, goles y pases de gol en la historia de la selección.

Durante su etapa con la "Albiceleste", Messi conquistó dos Copas América, la Finalissima y el Mundial de Catar 2022.