Elio Brufort, de la Dirección Meteorológica de Chile, conversó con Cooperativa sobre el término del invierno climático y pronosticó para el próximo trimestre tanto temperaturas mínimas como precipitaciones sobre los niveles normales, mientras que las temperaturas altas se ubicarán bajo lo usual.

"Para septiembre, octubre y noviembre estamos esperando en la zona central temperaturas mínimas que van a estar por sobre lo normal; es decir, que las mañanas no van a estar tan frías, y las temperaturas máximas van a estar bajo lo normal. (Por otro lado) las precipitaciones van a estar también por sobre lo normal", afirmó.

El experto explicó que "es altamente probable que este trimestre venga con cobertura nubosa más que con cielos soleados, y la cobertura nubosa va a hacer que desciendan las temperaturas máximas, y también que puedan estar asociadas a algún tipo de fenómeno meteorológico como sistema frontal o baja segregada que nos aporte precipitaciones a la zona central de Chile".

Brufort reparó en que la primavera "es una estación de transición, y eso quiere decir que vamos a tener (algunas) características de invierno; o sea, va a haber días que van a estar más fríos, más grises; y (también) días que van a estar más brillantes, más claritos, con mayores temperaturas, porque (la primavera) tiene características tanto de invierno como de verano".

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