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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección francesa

La viral reacción de Kylian Mbappé a la llegada de Zidane a la selección

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

El delantero y capítán del equipo le dio la bienvenida al legendario exjugador.

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El delantero y capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, aplaudió el nombramiento de Zinedine Zidane como nuevo entrenador de los Blues y a través de redes sociales publicó un mensaje junto al legendario jugador galo: "Bienvenido a tu casa".

El mensaje fue subido en la red social Instagram, sobre una foto del técnico, el escudo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y el nombre de Zidane.

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Mbappé fue elegido por Didier Deschamps como capitán de la selección tras el retiro del guardameta Hugo Lloris tras la derrota sufrida en la final del Mundial de Catar de 2022 ante Argentina.

Preguntado durante la rueda de prensa de presentación por si le mantendría en la capitanía, Zidane aseguró que no ha hablado todavía con los jugadores, incluido Mbappé, y que no tenía tomada esa decisión.

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