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Tópicos: Deportes | Fútbol | ANFP

Sergio Jadue sorprendió con imagen junto a una enorme Copa América en pleno Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El expresidente de la ANFP acaparó miradas en sus redes sociales.

Sergio Jadue sorprendió con imagen junto a una enorme Copa América en pleno Mundial
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Sergio Jadue, expresidente de la ANFP, sorprendió en sus redes sociales y acaparó miradas con una llamativa publicación en pleno desarrollo del Mundial 2026 en Norteamérica.

Jadue, quien está erradicado en Miami por el FIFA Gate, posó junto con un trofeo enorme de la Copa América, título que ganó La Roja cuando él era el presidente del fútbol chileno en 2015.

El exdirigente, en la fotografía, estaba acompañado por su esposa, Karen Reinoso, con quien contrajo matrimonio el año pasado.

La publicación de Jadue con el trofeo de la Copa América fue sin texto en Instagram, y tampoco habilitó el espacio para los comentarios de sus seguidores.

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