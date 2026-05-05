"Con los fisicoculturistas": Gremio arbitral se burló de los dichos de Garnero

El Sindicato de Arbitros (Arbifup) no dejó pasar los polémicos dichos del técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, quien apuntó que se preocupan más por su estética que por el juego luego de igualar 2-2 ante Universidad de Concepción el pasado domingo.

A través de sus redes sociales, el gremio arbitral publicó una fotografía grupal con el mensaje "con los fisicoculturistas y más fachas", ironizando de las palabras del estratega "cruzado".

En sus declaraciones en conferencia de prensa, Garnero sostuvo: "Los árbitros son todos fisicoculturistas, se pintan, tienen una facha. Se saben el reglamento de memoria, pero a la esencia del juego le erran un montón. Y no solo en Chile".

Seguido a ello, el técnico de los precordilleranos reafirmó: "El arbitraje son todos fisicoculturistas. Mamita querida. Me voy con mucha bronca porque no puedo analizar el juego. Jugamos con uno menos mucho tiempo y el equipo sostuvo, aguantó, pero no pudimos hacer transiciones claras".