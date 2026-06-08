Informe omitió atraso de los árbitros para el segundo tiempo entre la U y Audax Italiano

Un hecho puntual marcó el cierre del Grupo D de la Copa de la Liga en el duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano, ya que el cuerpo referil demoró previo al inicio del complento, siendo los últimos en reingresar al campo de juego cuando ambos planteles ya esperaban posicionados en el césped del Estadio Nacional.

El cuarteto encabezado por Cristian Galaz, y secundado por Claudio Urrutia, Manuel Marín y Miguel Araos hizo su aparición con un leve retraso, situación que no pasó inadvertida para el técnico "azul", Fernando Gago, quien criticó la desprolijidad diciendo: "Si nosotros lo hacemos, me suspenden o me multan".



Pese a que la primera etapa finalizó cerca de las 13:24 horas, el pitazo inicial del segundo tiempo recién se dio a las 13:41. Es decir, con un desfase de dos minutos respecto a lo establecido.

No obstante, en el apartado del informe donde se consulta si el descanso duró más de lo habitual, el juez principal marcó la casilla con un "No", omitiendo el tiempo de demora.