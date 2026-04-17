Publicaron audios del VAR en polémico penal cobrado por Píero Maza en la Libertadores

El árbitro nacional Piero Maza se encuentra en el ojo del huracán luego del polémico penal que cobró este jueves y que le dio la victoria por 2-1 Palmeiras sobre Sporting Cristal por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

En la acción ocurrid en el minuto 76, Arthur Gabriel se desplomó en el área tras recibir un leve contacto por parte de Joao Cuenca y aunque en primera instancia el colegiado pasó por alto la jugada, su compatriota Juan Lara lo llamó desde el VAR y terminó cambiando su decisión.

Ante el revuelo generado, la Conmebol liberó los audios de la conversación entre el juez central y sus asistentes. "Piero, te recomiendo On Field Review por potencial penal. Ambos corriendo, pero el verde tiene el balón adelante y el otro lo toca atrás y lo hace caer, de manera imprudente", le informaron desde la cabina al réferi.

Una vez que el silbante estuvo frente al monitor, Lara le señaló: "Fíjate que el balón lo tiene adelante el verde, y el celeste le tropieza la pierna de manera imprudente".

Tras unos segundos viento en detalle el contacto, Maza respondió: "Perfecto, tiro penal sin tarjeta".