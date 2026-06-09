Sindicato de árbitros pidió severa sanción contra Javier Correa

El Sindicato de Arbitros Profesionales presentaron una denuncia en el Tribunal de Disciplina de la ANFP contra el delantero argentino Javier Correa, por las declaraciones del jugador de Colo Colo contra el juez Nicolás Gamboa tras la derrota de los albos ante Huachipato en la Copa de la Liga, y solicitaron un severo castigo de 10 partidos.

Según informó TVN, el gremio de los árbitros, en conjunto con Gamboa, presentaron un documento en donde expusieron las infracciones al reglamento, la ética deportiva y el fair play que cometió Correa con sus dichos, ya que cuestionó la imparcialidad del juez al asegurar que tiene "algo contra Colo Colo".

En el documento, el gremio indican que los dichos del argentino "implican parcialidad del árbitro del cotejo, afectando la autoridad del oficial toda vez que la integridad del juego descansa en la independencia e imparcialidad de quienes se desempeñan como jueces en el terreno de juego. En tal, sentido la atribución injuriosa del denunciado únicamente persigue socavar la percepción que se tenga del referato, estableciendo sin fundamentos un supuesto afán de perjuicio por parte del árbitro del lance".

Debido a estos argumentos, el sindicato de árbitros pidió al Tribunal aplicar el artículo 60 del número 1 del Código de Procedimientos y Penalidades, exigiendo el castigo máximo, 10 partidos.

Correa, de hecho, fue citado al Tribunal de Disciplina para entregar sus descargos en la sesión del 16 de junio.

En caso de ser sancionado, se aplicará en la Liga de Primera. Como los albos quedaron eliminados en la Copa de la Liga, el artículo 44 del Código de Procedimientos y Penalidades indica que el castigo deberá cumplirse en las competencias oficiales organizadas por la ANFP.

La Copa Chile no cuenta en ese sentido, porque es un torneo de la Federación.