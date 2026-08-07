Tobar y el VAR centralizado en el Ascenso: El delay es mínimo, casi imperceptible

Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Arbitros de la ANFP, conversó con Cooperativa Deportes sobre el inicio de la implementación del VAR en la Liga de Ascenso, a partir de este viernes con el partido Unión Española y Deportes Antofagasta.

Tobar destacó el trabajo técnico de la empresa TvTEL en el sistema para que "podemos llegar a todos los estadios" mediante un sistema centralizado desde Santiago, específicamente en avenida Quilín, a un par de kilómetros de la sede de la ANFP.

En cuanto al delay, Tobar aseguró que "es mínimo, casi imperceptible por parte del árbitro de VAR y el de campo. Se trabaja muy bien en este nivel".

Respecto a las proyecciones, "estamos bastante contentos y optimistas de la llegada de la herramienta que hoy es súper indispensable para el fútbol moderno, ya lo vimos en el Mundial. Permite al árbitro tener una segunda oportunidad en situaciones que son bastante complejas, sobre todo en la división de Ascenso que ya desde hace mucho tiempo se estaba pidiendo".

"Fue indispensable también la capacitación que se le hizo a todos los árbitros (del Ascenso) que, si bien estaban certificados, no tenían mucha experiencia en lo que era entrar a una cabina, ya que principalmente estaban los árbitros y árbitros asistentes de Primera División. Fueron dos meses de mucha capacitación, de mucho entrenamiento con ellos, de mucho simulador también", relató.

El exreferí también contó que "ya habíamos realizado 30 VAR centralizado en la Primera División, por lo tanto ya teníamos experiencia con este tipo de tecnología. A raíz de la experiencia también se nos hizo mucho más fácil, mucho más fluido poder poder entregar esta inducción a los árbitros jóvenes de del Ascenso".

Por otro lado también admitió que "debemos entender mucho el tema del contexto donde nosotros vamos a implementar la herramienta VAR. Sabemos cómo es el fútbol en la división de Ascenso. Sabemos que es mucho más intenso, que hay una dinámica distinta del juego en esta división".

"Debemos entender situaciones que ocurren y adaptarnos también al juego. Eso no conlleva que nosotros vamos a omitir situaciones que son claras de falta, ¿verdad?. Pero, debemos entender que la división es distinta a la Primera. El fútbol es es igual, lo sabemos, pero hay matices que ocurren en la división de Ascenso".

Para Tobar la llegada del VAR, junto con las últimas modificaciones reglamentarias, "nos ayuda mucho a la modernización de de nuestro fútbol, vamos a subir los estándares técnicos, va a fortalecer el desarrollo de la Liga de Ascenso, entonces eso nos trae mucha alegría porque vamos a dar un paso importante en nuestro fútbol, que tanto queremos".

Polémicas: Pisotones con tarjeta y castigo a Jona por su cruce con Altez

Por otro lado, Tobar se refirió a los reclamos por la presunta disparidad de criterios entre el pisotón de tarjeta amarilla de Nicolás Montiel a Tomás Alarcón que fue amarilla en el Everton vs. Colo Colo y la expulsión de Maximiliano Rodríguez en la visita de Huachipato a Universidad de Chile el fin de semana.

"Es muy importante el debate y clarificar también situaciones de juego que parecen similares, pero que nosotros por instrucción, por entendimiento, por interpretación de las reglas de juego tenemos que proceder de forma distinta", dijo.

"Para nosotros una entrada o un pisotón de frente, al empeine, no es lo mismo que una entrada por atrás, donde tenemos el talón de Aquiles que que es mucho más delicado, donde el balón también está por delante del adversario", explicó.

Respecto al careo que le hizo el árbitro Héctor Jona al jugador de Huachipato Kevin Altez, quien reaccionó y fue expulsado ante Cobresal el pasado 25 de julio, Tobar confirmó que hubo sanciones sobre el juez.

"Se tomaron medidas al interior del arbitraje. La Comisión de Árbitros tomó una decisión con Héctor, se conversó con él también", comentó.

"Claro, son cosas que no pueden suceder. Se desbordó, no se pudo controlar con relación a una llamada de atención que a veces puede suceder. Hay situaciones que no corresponden y bueno, Héctor también tiene su sanción al igual que el jugador de Huachipato", cerró.