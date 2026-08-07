Tribunal frenó obras del salón de baile de Trump en la Casa Blanca por falta de aval del Congreso

Un tribunal de apelaciones dictaminó este viernes que las obras de construcción del salón de baile que el presidente de EE.UU., Donald Trump, está llevando a cabo en la Casa Blanca deben detenerse hasta que obtenga el permiso del Congreso.

"La decisión de construir o no un gran salón de baile corresponde al Congreso, y no es asunto de la autotutela del Ejecutivo", escribió el tribunal.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos respaldó el fallo que ya emitió el pasado mes de abril un juez federal, y dictaminó que el Congreso conserva el control sobre la financiación del desarrollo en la Casa Blanca y que no había autorizado el proyecto de Trump.

"Cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva", señalaron los jueces.

El fallo entrará en vigor en 14 días para permitir que la Casa Blanca pueda apelar al Tribunal Supremo.

Los magistrados, que se pronunciaron tras una demanda presentada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica, una organización de protección del patrimonio histórico, no entran a valorar la pertinencia o no de la construcción del Salón de Baile, sino que simplemente consideran que la autorización debe partir del Congreso de Estados Unidos.

La resolución judicial subrayó las limitaciones del poder Ejecutivo al señalar que "cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario". (FOTO: EFE)

"Esta decisión no tiene absolutamente nada que ver con si el salón de baile propuesto es deseable o no, desde un punto de vista político. Este fallo ni siquiera significa necesariamente que los demandados no puedan finalmente construir el salón de baile", indica la resolución judicial.

El salón de baile es una de las grandes apuestas de Trump, que aspira a dejar su legado en el complejo de la Casa Blanca como "un regalo para Estados Unidos, y más que un regalo": "Va a ser uno de los edificios más hermosos que jamás se hayan construido en el país", declaró.

Trump anuncia que llevará al Supremo la decisión

Por su parte, Trump anunció este viernes que llevará al Tribunal Supremo la decisión de un tribunal de apelaciones de frenar las obras del salón de baile de la Casa Blanca hasta que obtenga la autorización del Congreso.

"Apelaremos de inmediato ante la Corte Suprema de los Estados Unidos (...) Esta decisión injusta debe ser revocada en su totalidad por la Corte Suprema", escribió el mandatario en un largo mensaje en su red Truth Social.

El fallo otorga un plazo de 14 días de margen antes de entrar en vigor para permitir la acción legal de la Casa Blanca. (FOTO: EFE)

Trump defendió la importancia del salón de baile, uno de los proyectos estrella de su mandato, alegando motivos de seguridad, ya que considera que la decisión "pone gravemente en peligro la vida y el bienestar de quienes trabajan y trabajarán en la Casa Blanca, incluidos todos los futuros presidentes de los Estados Unidos y sus familias".

El presidente definió el fallo como "horrendo, ilegal y motivado por razones políticas".

Y aseguró que el tribunal "se negó a reconocer que el salón de baile es un regalo del presidente Trump y de grandes patriotas de los Estados Unidos de América".