Mesa del Senado rechaza suspender la Ley Karin y Presidente Kast se abre a perfeccionamientos

La mesa directiva del Senado, compuesta por Paulina Núñez (RN) e Iván Moreira (UDI), rechazó discutir una eventual suspensión de la Ley Karin en el país por cinco años remarcando que el proyecto presentado por diputados oficialistas va por un "camino equivocado".

En una declaración pública, Núñez y Moreira enfatizaron que "la Ley Karin fue aprobada con un respaldo transversal y mayoritario en el Congreso Nacional, reflejando un consenso político e institucional sobre la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo".

"Como toda legislación reciente, su implementación puede requerir ajustes y perfeccionamientos. Sin embargo, ello no justifica suspender una norma que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas", remarcaron.

La mesa directiva añadió que "el esfuerzo debe orientarse a modificar y perfeccionar el reglamento, robusteciendo los requisitos de admisibilidad de las denuncias y definiendo estándares más exigentes para su presentación, de manera que estas cuenten con antecedentes suficientes para dar inicio a una investigación formal".

Esta semana, diputados del oficialismo presentaron un proyecto que busca realizar modificaciones a la Ley Karin, sin embargo, para ello proponen suspenderla por cinco años mientras se realiza el trabajo en el Congreso.

En sus redes sociales, Paulina Núñez remarcó: "No cuenten con mi voto para suspender esta ley. Todos los gobiernos han perfeccionado los reglamentos, están en todo su derecho, pero no podemos desproteger a quienes solo han tenido la ley Karin para velar por sus derechos".

Presidente: "Las leyes se pueden perfeccionar"

Desde Colombia, el Presidente José Antonio Kast señaló que "las leyes se pueden perfeccionar. Y en eso hemos avanzado en temas de seguridad, en temas de inversión".

"En leyes laborales nosotros también podemos analizar distintas normas y buscar cómo ir perfeccionando ciertas situaciones", agregó Kast quien recordó además la labor del consejo tripartito que trabaja actualmente para proponer cambios a la ley.

El Mandatario afirmó que "las propuestas parlamentarias siempre son acogidas, el debate en las distintas comisiones o las propuestas que se realizan a través de la Cámara de Diputados o el Senado serán analizadas y creo que tienen que ser debatidas siempre con altura de miras, cuidando el fin de la norma que se dictó".

"Aquí se dictó una norma para evitar abusos de distinta índole. Ese es el objetivo de la ley. Cuando alguien utiliza mal esa ley, perjudica a todos. Por lo tanto, son temas que hay que permanentemente estar analizando para perfeccionar lo que corresponda y apuntar al objetivo que tuvo la ley cuando se aprobó", apuntó.

Mejoras a la institucionalidad

La abogada laboral Francisca Montenegro aseguró a Cooperativa que la Ley Karin requiere modificaciones más allá del reglamento, para así potenciar la labor de la Dirección del Trabajo en esta materia.

En esa línea, resaltó que se requieren mayores fondos para crear un "área especializada, que requiere la capacidad para poder absorber estas denuncias".

Otra opción, señaló, es "establecer que las denuncias serán tramitadas ante el empleador", sin embargo, explicó la socia de RMR Laboral, "eso también se puede ver como una falta de garantía para los trabajadores en ciertos casos y además una falencia para las empresas pequeñas", que no requieren tener un reglamento interno y que pueden derivar las denuncias a la DT.

Montenegro también apunta a realizar cambios respecto a la admisibilidad para que "se establezca la posibilidad de declarar, tanto en el mundo privado como en el mundo público, la no admisibilidad o inadmisibilidad de la denuncia por no constituir los hechos violencia en el empleo en los términos de la Ley Karin".

"Eso, por su parte, no necesariamente implica que las empresas puedan declarar cualquier cosa como inadmisible todas las denuncias que tenga, porque también tiene una responsabilidad legal en caso de que lo haga frente a una situación de acoso o de violencia en el empleo", añadió.