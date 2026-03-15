[VIDEO] Cristián Garay causó polémica en Arabia Saudita por agónico penal anulado en el VAR

El árbitro chileno Cristián Garay dijo presente en la liga saudí, pero terminó protagonizando una polémica por un penal en el cierre del duelo entre Al Fateh y Al Hilal.

La escuadra local buscaba el empate tras el gol de Sergej Milinkovic-Savic (48') y su gran oportunidad llegó al último minuto (90+6'), pues Garay sancionó falta del central Kalidou Koulibaly sobre Mourad Batna.

Sin embargo, el juez nacional fue llamado a revisar la jugada al VAR y, tras revisar una única toma de la acción, decidió revertir su cobro. Finalmente, Al Fateh acabó perdiendo por la mínima.

Los reclamos de jugadores y fanáticos en redes sociales no se hicieron esperar, destando la controversia mediante las imágenes de las cámaras que no se vieron en el VAR.