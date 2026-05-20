Subsecretario Pavez tras cambio de gabinete: Hay que reflexionar en torno al número de ministerios

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, descartó en Cooperativa que la decisión de no integrar personas nuevas al cambio de gabinete se deba a la "falta de elenco" en el Ejecutivo, sino que apuntó a la necesidad de replantear la cantidad de ministerios en el gobierno.

En conversación con Una Nueva Mañana, Pavez confesó que "nosotros hemos tenido dificultades para comunicar de manera más clara los logros en seguridad, que son muy concretos y es una dificultad que uno no puede desconocer, por algo hubo un cambio de gabinete".

"Llevamos dos meses de gobierno, y en muchas dimensiones, entre ellas la seguridad, el cambio de mano es real", valoró.

La decisión de que el ministro Alvarado también sea el titular de la Segegob se debe a que "la comunicación del gobierno se tiene que ordenar en torno a la experiencia y también en torno a más canas, mayor peso político, hay que recurrir a mayor sobriedad institucional", detalló.

Pavez también llamó a la "necesidad de reflexionar en torno al número de ministerios que tenemos (...) acá hay una señal del Presidente, vamos a revisar la pertinencia de tener 25 ministros. Nosotros estamos pasando, en los hechos, y vamos a reflexionar a ver si podemos concretar esto con reformas legales, hoy día hay 22 ministros y es una señal también de algo que nuestro sector político invita a reflexionar a la ciudadanía".

"Esta también es una oportunidad para que todo el gabinete vaya reforzando las comunicaciones del gobierno", sostuvo, descartando las críticas sobre la "falta de elenco" en el oficialismo.