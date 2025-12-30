Arturo Vidal compartió postales de sus vacaciones junto a su familia en Punta Cana
En medio de sus vacaciones, el volante nacional Arturo Vidal siguió fiel a sus redes sociales y compartió una serie de imágenes mientras disfruta junto a su familia en Punta Cana. Junto a las postales, también adjuntó videos en los que se le ve entrenando por los paradisiacos paisajes.
