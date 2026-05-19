Ministra Steinert destacó detención de Huenchullán: "No vamos a parar"

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, reiteró este martes que no hay territorio del país donde el Estado no pueda estar presente, tras el operativo que permitió la captura de Jorge Huenchullán en Temucuicui.

Tras conocer detalles sobre la detención, la exfiscal dijo que "no vamos a parar. Efectivamente, esto corresponde a un trabajo responsable realizado en atención al mandato del Presidente de la República y que tiene que ver con las acciones concretas que estamos realizando como Ministerio de Seguridad. Colaboraron todos en esta acción conjunta y, por supuesto, reconocer el trabajo del Ministerio Público en este operativo y en los otros".

"No puede haber parte del territorio en nuestro país donde el Estado no pueda estar presente. Por lo tanto, vamos a seguir con estas acciones", agregó.

El fiscal nacional (s) Roberto Garrido recordó que Huenchullán "está acusado por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas y municiones, por los que la Fiscalía está solicitando penas que superan los 15 años de privación de libertad. Estaba vinculado a delitos de tráfico de drogas desde hace bastante tiempo. De hecho, ya registra una condena por delitos de la misma naturaleza en la que admitió responsabilidad de dedicarse precisamente a esa actividad ilícita".

"No había tenido intervenciones públicas, pero históricamente ha sido una persona que ha ejercido las labores de vocería de la comunidad Temucuicui autónoma a la que pertenece esta persona. Además, es una de las que adhiere a la orgánica conocida como Resistencia Mapuche Malleco", indicó.

El werkén enfrentaba varios procesos judiciales que lo mantuvieron en la clandestinidad durante años, oculto dentro del mismo territorio. Huenchullán era buscado por los delitos de usurpación y tráfico de drogas y de armas.

Steinert y polémica por falta de plan de seguridad: "Siempre he recibido el respaldo del Presidente"

Ante el anuncio opositor de que se impulsará una interpelación en su contra en el Congreso para revelar el plan de seguridad del Ejecutivo, Steinert afirmó: "Siempre he recibido el respaldo del Presidente de la República. Estamos trabajando por la seguridad de los chilenos y eso es lo que es relevante para mí".

"Hay que realizar todas estas acciones de manera clara y contundente para dar seguridad a este país", recalcó en La Moneda tras el término del Comité de Seguridad encabezado por Kast e integrado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet.

En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, defendió que Steinert "ha hecho un trabajo muy dedicado a las urgencias de seguridad que existen en nuestro país"; y, en cuanto a la interpelación opositora, valoró "todas las instancias donde los ministros puedan exponer sus proyectos", aunque manifestó su preocupación por la posibilidad de que "sean mal ocupadas".

El jefe de la bancada de diputados de RN, Diego Schalper, agregó que "es una buena noticia para Chile que se puedan usar las herramientas que la Constitución dispone para que se informe lo más posible sobre los puntos. En buena hora se ejerce esta atribución".

"No tengo ninguna duda de que la ministra se va a preparar, (pero) ojalá que el interpelador o la interpeladora no haga lo que le hicieron en la sesión especial, donde entorpecieron su exposición. Como oficialismo, por otro lado, pondrmeos el énfasis en aquellas cosas que fortalecen su gestión", indicó.

En tanto, el antecesor de Steinert, Luis Cordero, explicó, tras una reunión en el Ministerio de Justicia, que "la ley que creó el Ministerio de Seguridad establece que la política (de esa cartera) debe durar seis años, con el propósito central de que sea de Estado y salga del ciclo electoral".

"Lo que le corresponde a esta Administración es dictar la estrategia bianual en materia de seguridad que, entiendo, es lo que la ministra está trabajando en la actualidad. Comprendo también que la facultad de solicitar una interpelación son privativas de la Cámara", cerró.