Con lienzos y murales: Arturo Vidal recibió el cariño de los hinchas de Colo Colo en Lo Espejo
Arturo Vidal, ídolo de Colo Colo, visitó este jueves la comuna de Lo Espejo y recibió el cariño de los hinchas albos, que lo esperaron con murales y lienzos en su honor.
