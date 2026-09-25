Embargan bienes en club de Arturo Vidal por deuda laboral de 76 millones de pesos

Un nuevo escenario judicial enfrenta el futbolista Arturo Vidal, luego de que ayer este jueves se concretara el embargo de bienes al interior del Club Chicureo, a raíz de una millonaria deuda laboral que bordea los 76 millones de pesos con una extrabajadora del recinto.

El procedimiento, revelado por el programa "Plan Perfecto" de Chilevisión, fue encabezado por un receptor judicial con apoyo de personal de Carabineros, con el objetivo de ingresar a las dependencias para realizar el respectivo inventario y tasación de los bienes muebles.

La acción judicial no estuvo exenta de dificultades, ya que hace aproximadamente un mes se había intentado ejecutar la misma diligencia, la cual se frustró debido a que no se permitió el acceso al funcionario judicial. Ante esto, el tribunal concedió una orden con uso de la fuerza pública.

"Hay una orden judicial que autoriza al receptor judicial a constituirse en el domicilio del demandado con el objeto de hacer un inventario valorado de los bienes. Es una medida de apremio contra el demandado", precisó en el lugar el receptor judicial José Candia.

¿Por qué embargaron bienes de Arturo Vidal?

La causa tiene su génesis en una demanda interpuesta por María Joaquina Opazo, quien prestó funciones durante casi 14 años en el Club Chicureo.

De acuerdo con los antecedentes del proceso, la trabajadora se desempeñó inicialmente a honorarios durante una década y luego pasó a régimen de contrato indefinido. No obstante, tras reincorporarse de su período de posnatal, fue despedida, momento en el que la administración sólo pretendía reconocer los años de contrato formal para el cálculo de su indemnización, desconociendo el periodo previo.

Frente a esta situación, la afectada judicializó el caso y los tribunales fallaron a su favor en dos instancias.

"El despido fue verbal e injustificado, no se pagaron las cotizaciones previsionales, no se respetaron sus derechos laborales y eso desembocó en que existiera una sentencia en que fueron condenadas ambas empresas del señor Vidal", afirmó la defensa de la extrabajadora.

La liquidación final de la deuda, que incluye indemnizaciones, cotizaciones adeudadas y reajustes, asciende a cerca de 76 millones de pesos.