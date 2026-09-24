18:31 - | Senapred activa múltiples alertas SAE de evacuación para sectores ribereños en Laraquete, Allipén, Lastarria (Gorbea) y Carampangue ante peligro inminente de desbordes fluviales.

18:31 - | Tránsito interrumpido en la Ruta de la Madera a la altura del kilómetro 35 (Santa Juana) debido a desprendimientos de tierra generados por las intensas lluvias.

18:30 - | Alcalde Baldomero Santos confirma emergencia en Teodoro Schmidt: "Tenemos más de 50 personas aisladas en el sector de desborde del estero Huilio, específicamente en El Pajal, y también en el sector de Queupue tenemos un camino cortado".

18:30 - | Enel Generación confirma apertura preventiva de compuertas en los embalses Ralco y Pangue tras alcanzar su capacidad máxima. Autoridades llaman a no acercarse a las riberas del río Biobío por riesgo de aumento de caudal.

18:30 - | Delegado Pedro Marileo: "En Curanilahue el llamado es a tomar todas las medidas de seguridad, las personas que requieran evacuar están dispuestos los albergues para ello y comunicarse con los equipos municipales. Y en Arauco se desbordó el río Pichilo, tenemos afectación preliminarmente de más o menos 30 a 35 casas".

18:29 - | Delegado Pedro Marileo por Curanilahue: "Hoy tenemos inundaciones por el desborde del río Curanilahue. La crecida del río ha sido rápida, por tanto, ya tenemos afectación y ya están trabajando ahí los equipos municipales desde muy temprano".

18:28 - | La provincia de Arauco supera los 180 mm de agua caída y concentra la mayor emergencia en Biobío, con 200 personas afectadas en la comuna de Arauco y 16 personas aisladas en sectores rurales de Tirúa.

18:26 - | Senapred declaró Alerta Roja en las 33 comunas de la Región del Biobío y en las provincias de Cautín (La Araucanía) y Valdivia (Los Ríos) por el desborde masivo de ríos y esteros producto del sistema frontal. #SENAPREDBiobío Se modifica cobertura de Alerta Roja para la Región de Biobío por desborde. Infórmate: https://t.co/EzXNlWUD2M pic.twitter.com/5rHtSuPxJ8 — SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

17:36 - | Para el día siguiente, Brufort adelantó que las precipitaciones irán bajando su intensidad y serán de características más débiles, con montos de hasta 20 mm en general hasta el Maule

17:36 - | Sobre la evolución del frente, Brufort señaló que lo más intenso "ya está pasando" y que quedan acumulados de 20 a 30 mm como máximo para las regiones de Ñuble y del Biobío durante la tarde y noche. Como límite norte, el sistema alcanzará hasta Maule

17:35 - | El meteorólogo Elio Brufort, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), detalló a Lo Que Queda del Día que el sistema frontal se mantiene "estacionario" ("casi no se mueve" desde el Biobío y la Araucanía) y ha ido perdiendo fuerza

15:46 - | La provincia de Cautín permanece bajo alerta roja

15:44 - | Uno de los puntos más críticos se registra en la comuna de Teodoro Smith, donde aproximadamente 50 personas se encuentran aisladas en el sector del borde del estero Huilio %u2014específicamente en El Pajal y Queupue%u2014 tras el corte de un camino provocado por el desborde del cauce

15:42 - | Las autoridades comunales ordenaron la suspensión de clases durante la tarde en diversos establecimientos educacionales de comunas como Temuco, Carahue, Nueva Imperial y Loncoche, debido a la acumulación de agua y las complicaciones en la conectividad vial

14:16 - | Senapred pidió evacuar el sector Quilmio de Liquiñe por desborde del Río Cuacua, en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos ¡ATENCIÓN! EVACÚE Sector Quilmio de Liquiñe por desborde del Río Cuacua, en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos.



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14:16 - | Senapred pidió evacuar el sector de Melefquén por desborde del Río Leufucade y sector Cayumapu bajo por desborde de Río Zahuil, en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos ¡ATENCIÓN! EVACÚE sector de Melefquén por desborde del Río Leufucade y sector Cayumapu bajo por desborde de Río Zahuil, en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos.



SENAPRED activó mensajería #SAE. Mantente informado a través de canales oficiales. pic.twitter.com/qDfooFBzOB— SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

14:15 - | Senapred pidió evacuar el sector Balneario de Malalhue por desborde del Río Leufucade, en la comuna de Lanco, Región de Los Ríos ¡ATENCIÓN! EVACÚE Sector Balneario de Malalhue por desborde del Río Leufucade, en la comuna de Lanco, Región de Los Ríos.



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14:15 - | Senapred pidió evacuar la ribera de los ríos Maichin y Trancura por desborde, en los sectores Curarrehue y Reigolil, comuna Curarrehue, región de La Araucanía ¡ATENCIÓN! EVACÚA ribera de los ríos Maichin y Trancura por desborde, en los sectores Curarrehue y Reigolil, comuna Curarrehue, región de La Araucanía.



Activamos mensajería #SAE. Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad.

Recuerda a tu mascota y sus%u2026 pic.twitter.com/cEvJEujS6e— SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

14:14 - | Senapred pidió evacuar la ribera del Rio Donguil por alerta de crecida, comuna de Gorbea, Región de La Araucanía ¡ATENCIÓN! EVITA ribera del Rio Donguil por alerta de crecida, comuna de Gorbea, Región de La Araucanía.

Activamos mensajería #SAE preventiva. Mantente informado a través de canales oficiales. pic.twitter.com/GYlD0J9M5p— SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

14:14 - | Senapred pidió evacuar la ribera de los ríos Centinela, Damas y San Juan de Trovolhue por desborde, en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía ¡ATENCIÓN! EVACÚA ribera de los ríos Centinela, Damas y San Juan de Trovolhue por desborde, en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía. Activamos mensajería #SAE.



Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad.



Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más%u2026 pic.twitter.com/7EPN4y4m33— SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

14:13 - | Senapred pidió evacuar la ribera del río Pichilo por desborde, en los sectores Pichilo y la Faja, en la comuna de Arauco, Región del Biobío ¡ATENCIÓN! EVACÚA ribera del río Pichilo por desborde, en los sectores Pichilo y la Faja, en la comuna de Arauco, Región del Biobío. Activamos mensajería #SAE.



Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad.



Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más información en%u2026 pic.twitter.com/5t5geBaTxb— SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

14:12 - | Julio Anativia, delegado presidencial del Biobío: "Adicionalmente, se registran 16 personas aisladas en la comuna de Tirúa, en el sector sur de la comuna, situación que se encuentra en este momento en atención por la delegación provincial en coordinación con el municipio local. Continuamos monitoreando este sistema frontal, ya que se han registrado 100 mm aproximadamente en la provincia de Arauco y 40 mm aproximadamente en el Gran Concepción"

14:12 - | Julio Anativia, delegado presidencial del Biobío: "Nos encontramos aún en alerta amarilla en toda la región, en alerta amarilla en toda la región, salvo en la comuna de Arauco, que está decretada alerta roja por crecida del Río Pichilo, el cual se ha desbordado por el lado de la escuela".

14:12 - | En Lanco, Región de Los Ríos, al menos 11 viviendas se vieron afectadas por los anegamientos, y a esta hora se llevan a cabo distintas evacuaciones. Asimismo, se registran dificultades en la comuna de Los Lagos y San José de Mariquina, que requieren atención de distintos comités comunales de emergencia

14:12 - | Seremi de Educación de La Araucanía, Aaron Ríos: "Queremos recordar que se trata de una medida extraordinaria y de carácter preventivo y que seguiremos monitoreando en terreno con las comunidades educativas la posible suspensión de clases u otros requerimientos en el caso a caso acá en la Región de la Araucanía"

14:11 - | Seremi de Educación de La Araucanía, Aaron Ríos: "Hemos sugerido a los sostenedores y establecimientos educacionales de esta zona realizar el retiro anticipado para resguardar la seguridad de las comunidades educativas y de los estudiantes. También le hemos pedido una coordinación con Junaeb para garantizar la prestación del servicio de alimentación para aquellos estudiantes que así lo requieran"

14:11 - | Las intensas precipitaciones en la Provincia de Cautín han provocado desbordes en varios ríos en las comunas de Loncoche, Carahue, Nueva Imperial y Gorbea, donde cerca de 70 viviendas han sido afectadas producto de los anegamientos y deslizamientos de tierra