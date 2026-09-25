Milad explicó qué pasará con la llave de Everton y la U: La Federación decide

El presidente de la ANFP y de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, se refirió a los graves incidentes ocurridos en el Estadio Sausalito que obligaron a suspender el compromiso entre Everton y Universidad de Chile por Copa Chile, advirtiendo que perseguirán a los responsables con el máximo rigor reglamentario.

Desde Estados Unidos, donde el mandamás del balompié nacional está acompañando la gira de la Roja por Norteamérica, el dirigente enfatizó que ya se trabaja en individualizar a quienes lanzaron pirotecnia al terreno de juego: "A estas personas las vamos a identificar, a quienes lanzaron estos artificios que pudieron haber hecho mucho daño, y los vamos a sacar completamente del estadio. Son penas de 12 años sin entrar a un estadio y nosotros vamos a aplicar la máxima energía hacia ellos", dijo Milad.

En esa misma línea, el directivo lamentó cómo estos hechos empañan la fiesta del fútbol: "Van a ver un espectáculo deportivo y dañan todo lo que es nuestro fútbol y lo que queremos exterminar", expresó.

Por ello, el timonel del ente rector hizo un llamado a los propios hinchas para que colaboren con las denuncias: "Yo le pido a las personas que vieron, que denuncien a esa gente. Hay muchas personas que van con familia, que van a ver a sus equipos con esa pasión que tiene el fútbol, y ven estos espectáculos. Muchos niños vieron esto y no es un buen ejemplo para lo que viene", comentó.

¿Qué pasará con los minutos pendientes?

Respecto al plano deportivo y al desenlace del encuentro —que fue suspendido cerca de los 82 minutos—, Pablo Milad adelantó que la determinación final se tomará en las próximas horas.

"La decisión se va a tomar a nivel de directorio de la Federación, y vamos a dar a conocer cuáles son los pasos a seguir con respecto a si se juegan estos minutos pendientes o bien se juega ya el partido definitivo, que es la vuelta con la Universidad de Chile en el Estadio Nacional", concluyó la autoridad.