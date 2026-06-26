Nicolás Córdova replicó declaraciones de Arturo Vidal: No le hemos cerrado la puerta a nadie

Este viernes, en el homenaje de la ANFP por los 10 años del histórico título de la selección chilena en la Copa América Centenario de Estados Unidos, Arturo Vidal se refirió a su ausencia en La Roja y no cerró la puerta a un posible regreso.

Nicolás Córdova, director técnico del combinado nacional que también estuvo presente en la ceremonia en el Complejo "Juan Pinto Durán", fue consultado por los dichos del "King".

"En este proceso de inserción de jugadores jóvenes, no le hemos cerrado la puerta a nadie. Solamente entendemos que, en este periodo donde no se está jugando nada, hay que darle la prioridad a jugadores que no han jugado tanto en la selección, para que tengan experiencia y que lleguen con más partidos a las clasificatorias", respondió el estratega.

"Bajo ningún punto de vista nosotros hemos tratado de cerrarle las puertas a alguien. Al contrario, le hacen bien al fútbol chileno, son jugadores verdaderos. Ayer (jueves) fui a ver el Colo Colo-O'Higgins y Arturo (Vidal) sigue siendo de los mejores. Nadie le va a quitar la posibilidad a nadie. Nosotros vamos observando a todos los jugadores, así que en ese sentido no hay ningún problema", añadió.

En tanto, sobre el histórico título en el certamen, Córdova sostuvo: "Es muy lindo poder recordar todo ese periodo que fue muy fructífero para nuestro fútbol. Estos jugadores son una fuente de inspiración para las futuras generaciones. Creo que han dejado un legado imborrable, sobre todo por cómo competían a nivel internacional".

"Ojalá que en un futuro cercano podamos volver a competir a ese nivel internacionalmente. En la medida en que nuestros futbolistas vuelvan a ocupar palcos internacionales, y que jueguen en clubes de renombre, la selección podrá volver a ser competitiva", finalizó.