En medio del ajuste fiscal solicitado por el Ministerio de Hacienda, liderado por Jorge Quiroz, el titular de Defensa ha definido sus "líneas rojas". El mnistro Fernando Barros señaló en El Diario de Cooperativa que que no se acatará el recorte del 3% propuesto originalmente, con el fin de resguardar funciones críticas de la institución.

"No va a ser el 3%. Estamos buscando dónde se puede ajustar y hacer más eficiente el trabajo que hace la Fuerza Armada. Pero yo le digo que no hay espacio para recortar en materia de combustible para la aviación y la marina", sentenció.

La autoridad advirtió además sobre la compleja situación financiera que enfrentan debido a factores externos: "El combustible cuesta un 40% más, por lo tanto estamos desesperadamente tratando de, con los recursos asignados al presupuesto, de cumplir con las necesidades de patrullaje y de vuelo".

Finalmente, el Ministro adelantó que la cifra final del ajuste se está trabajando con la DIPRES y que espera que el recorte sea "menos del 2%", priorizando siempre la protección del territorio marítimo, aéreo, y las misiones en zonas extremas como la Antártica, Juan Fernández e Isla de Pascua.

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