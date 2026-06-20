Vidal y el futuro de su carrera: Voy a seguir jugando, feliz si puedo continuar en Colo Colo
El "King" fue consultado sobre si seguirá en el "Cacique".
El "King" fue consultado sobre si seguirá en el "Cacique".
El futbolista chileno Arturo Vidal se refirió a lo que será el futuro de su carrera y confirmó que seguirá jugando y manifestó que estará "feliz si puedo continuar en Colo Colo".
También fue consultado sobre algún ofrecimiento de otra institución: "Voy a seguir jugando, no puedo decir si me han llamado otros equipos, le tengo mucho respeto a Colo Colo. Este año no he tenido ni un problema. Como lo vuelvo a repetir tuve una pretemporada que hace mucho tiempo no tenía, así que estoy contento", comentó.
"Espero que las cosas se vayan dando y si es acá, feliz. Quiero seguir acá, la gente también quiere que siga, entonces vamos a seguir trabajando. En algún momento si se da, feliz también", comentó.
El "King" dio detalles sobre su relación con Anibal Mosa: "Muy contento también, tengo una buena relación con él, las cosas están saliendo como todos pensamos. Entonces hay muy buena relación entre jugadores, dirigentes y esperamos seguir así".
Por último habló sobre que posición le acomoda más en la cancha: "Yo creo que atrás. He jugado 15 o 16 partidos y nos han marcado en cinco o seis partidos, los demás hemos terminado en cero", complementó.