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Tópicos: Deportes | Fútbol | Arturo Vidal

Vidal y el futuro de su carrera: Voy a seguir jugando, feliz si puedo continuar en Colo Colo

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Autor: Redacción Cooperativa

El "King" fue consultado sobre si seguirá en el "Cacique".

Vidal y el futuro de su carrera: Voy a seguir jugando, feliz si puedo continuar en Colo Colo
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El futbolista chileno Arturo Vidal se refirió a lo que será el futuro de su carrera y confirmó que seguirá jugando y manifestó que estará "feliz si puedo continuar en Colo Colo".

También fue consultado sobre algún ofrecimiento de otra institución: "Voy a seguir jugando, no puedo decir si me han llamado otros equipos, le tengo mucho respeto a Colo Colo. Este año no he tenido ni un problema. Como lo vuelvo a repetir tuve una pretemporada que hace mucho tiempo no tenía, así que estoy contento", comentó.

"Espero que las cosas se vayan dando y si es acá, feliz. Quiero seguir acá, la gente también quiere que siga, entonces vamos a seguir trabajando. En algún momento si se da, feliz también", comentó.

El "King" dio detalles sobre su relación con Anibal Mosa: "Muy contento también, tengo una buena relación con él, las cosas están saliendo como todos pensamos. Entonces hay muy buena relación entre jugadores, dirigentes y esperamos seguir así".

Por último habló sobre que posición le acomoda más en la cancha: "Yo creo que atrás. He jugado 15 o 16 partidos y nos han marcado en cinco o seis partidos, los demás hemos terminado en cero", complementó.

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