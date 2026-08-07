Aliados de Putin buscan excluir de las elecciones a partido contrario a la guerra

El ultranacionalismo ruso partidario de Vladímir Putin denunció ante el Tribunal Supremo (TS) al partido opositor Yábloko, el único que se opone a la guerra en Ucrania, con el fin de excluirlo de las elecciones legislativas de septiembre.

"Hoy, el partido Ródina (Patria) ha interpuesto una demanda administrativa para cancelar el registro de la lista federal de candidatos a la Duma del partido Yábloko", comentó Alexéi Zhuravliov, líder de esa formación, a la agencia TASS.

Seguidamente, el TS confirmó haber recibido y, al mismo tiempo, admitido a trámite la denuncia, tras lo que su servicio de prensa anunció que la estudiará desde el próximo lunes.

Las listas electorales de Yábloko -partido fundado en 1993- para los comicios de septiembre ya habían sido aprobadas por la Comisión Electoral Central (CEC).

La nueva demanda es similar a la que Ródina presentó el mes pasado en la región noroccidental de Carelia y que llevó al Supremo local a excluir a Yábloko de las elecciones a la asamblea regional. Los candidatos de Yábloko también fueron excluidos de los comicios a la asamblea municipal de San Petersburgo, uno de sus bastiones tradicionales, por defectos de forma, en lo que se consideró un gesto con Putin, por ser su ciudad natal.

El principal motivo de la denuncia es la supuesta infracción en materia de financiación del partido a través de "redes sociales prohibidas", porque "el partido Yábloko son unos traidores nacionales. Son gente que trabaja para Occidente, gente cercana a los valores occidentales, que exigen nuestra capitulación", añadió Zhuravliov.

Entre otras cosas, la formación liberal Yábloko exige un inmediato cese de los combates y unas prontas negociaciones de paz con Ucrania, además de la liberación de los más de 1.750 presos políticos.