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Tópicos: Deportes | Fútbol | Arturo Vidal

[VIDEO] Arturo Vidal anotó de penal y amplió ventaja de Colo Colo ante Recoleta por Copa Chile

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Autor: Redacción Cooperativa

El volante no falló la pena máxima ante el cuadro textilero.

[VIDEO] Arturo Vidal anotó de penal y amplió ventaja de Colo Colo ante Recoleta por Copa Chile
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Arturo Vidal, mediante lanzamiento penal, puso el 2-0 en la victoria parcial de Colo Colo ante Deportes Recoleta por la Copa Chile.

El "Rey" fue el encargado de convertir la pena máxima, que fue cobrada tras una falta de Christian Cepeda a Lautaro Pastrán. Vidal no dudó y sacó un furibundo remate a la izquiera de Jaime Vargas, engañando por completo al portero textilero y ampliando la ventaja para el "Cacique".

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