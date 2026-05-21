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[VIDEO] "Buen nombre": Arturo Vidal le dio la bienvenida a su perro "Pirlo"
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
En específico, el can fue un regalo de cumpleaños para su hijo.
En específico, el can fue un regalo de cumpleaños para su hijo.
A través de un tierno video en redes sociales, Arturo Vidal presentó a un nuevo integrante de su familia: Un perro mascota.
El canino fue un regalo de cumpleaños para su hijo Emiliano, quien le dio el nombre "Pirlo" en referencia a Andrea Pirlo, exvolante italiano que fue compañero del "King" en Juventus. "Eligió buen nombre", comentó el jugador de Colo Colo.