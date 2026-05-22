"Nos llegaron tiros de distintas direcciones": El relato de Aróstica tras repeler violento "turbazo"

"Nos llegaron tiros de distintas direcciones", fue parte del relato que entregó este viernes el exministro y expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, quien, junto a su familia, fueron víctimas de un violento "turbazo" en su domicilio en la capitalina comuna de San Miguel.

El incidente dejó a un delincuente fallecido, mientras que el propio Aróstica y su hijo resultaron heridos durante el enfrentamiento.

Según el relato del propio afectado, la irrupción de los delincuentes fue sorpresiva y extremadamente violenta, con amenazas que terminaron en agresiones con un arma cortopunzante y un enfrentamiento a disparos.

Al ser consultado sobre la magnitud del ataque, el exmagistrado señaló que pudo divisar que, desde un vehículo MG azul eléctrico, los delincuentes dispararon directamente hacia el frontis de su casa.

El número de atacantes aún es materia de investigación, aunque Aróstica confirmó que varios individuos lograron penetrar en la propiedad: "Vimos los destrozos que están atrás, por eso va creciendo el número de individuos que penetraron en el hogar".

Heridas y estado de salud de la familia

Durante el forcejeo y el intercambio de disparos, Aróstica resultó con lesiones por impacto de bala y agresiones físicas. Según precisó, fue encañonado con una "subametralladora o pistola ametralladora", baleado en un brazo y también apuñalado.

De todas maneras, sus lesiones no son de gravedad y la preocupación principal se centró en su hijo, quien también fue alcanzado por los proyectiles.

"Mi hijo está hospitalizado, sin riesgo vital y sin compromiso neurológico, que es lo más importante", confirmó Aróstica, destacando la rápida intervención de su esposa, quien es médico: "Ella salió a taparle la herida".

Legítima defensa y respuesta municipal

El exministro del TC, conocedor del manejo de armas, estimó que los delincuentes utilizaban calibres "medianos", posiblemente de 9 milímetros, tras haber recibido un impacto en su propio brazo.

En su reacción, Aróstica logró herir a tres de los asaltantes, uno de los cuales falleció posteriormente.

Finalmente, destacó la celeridad con la que actuó la seguridad municipal tras el reporte del asalto.

"Tengo que agradecer también a mi Municipalidad de San Miguel... el personal de seguridad llegó muy luego. Llegaron varios vehículos y hubo una persecución, porque parece que andaban operando en otros sectores aledaños", concluyó.