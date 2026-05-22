Eyzaguirre: La megarreforma será como un vuelo de gallina, logrará un crecimiento "pichiruchi"

El exministro Nicolás Eyzaguirre presagió este viernes en El Primer Café que el proyecto de reconstrucción nacional que impulsa la Administración Kast será "como un vuelo de gallina", con un beneficio muy pequeño en el crecimiento, pero con graves consecuencias recaudatorias.

"Este proyecto, la megarreforma -tan ampuloso el nombre- va a ser como un vuelo de gallina. O sea, va a permitir mejorar un poco el crecimiento, en el margen y durante un periodo corto. Pero el problema va a seguir igual", advirtió.

"Para realmente mover la economía de neuvo, tú tienes que hacerte cargo del problema exportador, y ahí el Gobierno debiera abrir una conversación transversal. Esto parece (más bien) una reforma 'pichiruchi': o sea, pierdes recaudación a manos llenas y no produces casi nada de crecimiento. Esa es la verdad", enfatizó.

A renglón seguido añadió que considera la iniciativa "'pichiruchi' en el sentido del crecimiento adicional que se va a lograr con ella", porque no la considera "nada de 'pichiruchi' en términos de lo que nos va a costar".

"Nos va a costar un ojo de la cara; plata que falta nos va a hacer", subrayó en Cooperativa.

Contra la invariabilidad

El militante PPD explicó que uno de los principales problemas que ve en la iniciativa dice relación con la invariabilidad tributaria, porque con la baja de la tasa corporativa y de la solución de la permisología él, en principio, está de acuerdo.

"Si tú dices 'hay invariabilidad tributaria', no vas a evitar intentos en el futuro -si es que esto no ha cuajado bien (en el Parlamento)- de que haya cambios de impuestos. Lo que ocurre es que el subconjunto de medidas que (el sistema) va a poder tomar (de aquí en adelante) para cambiar la base tributaria va a ser cada vez más restringido y cada vez más distorsionado", explicó.

"Al final, lo que tú haces con la invariabilidad tributaria, en vez de dar certeza, es que vas obligando al sistema político a que se adecúe con medidas cada vez más distorsionadoras, y te vas alejando de lo que es la sana política económica", resumió.