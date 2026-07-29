Audax Italiano oficializó el fichaje de Damián Pizarro para reforzar su ofensiva

Audax Italiano oficializó este miércoles la incorporación del delantero nacional Damián Pizarro, quien se convierte en el flamante refuerzo del elenco floridano.

El atacante de 21 años llega a la escuadra de colonia en calidad de préstamo desde Udinese de Italia, en un vínculo que se extenderá hasta junio de 2027.

A través de sus canales oficiales, el club destacó la trayectoria del jugador, recordando que debutó en el profesionalismo con solo 16 años, etapa en la que irrumpió con "fuerza por su potencia, despliegue físico y capacidad goleadora".

"Su proyección lo llevó a dar el salto al fútbol italiano y posteriormente a sumar experiencias en Francia y Argentina, además de integrar la Selección Chilena", añade.

Desde el cuadro itálico confirmaron que Pizarro se integrará de forma inmediata a los entrenamientos en el Estadio Bicentenario de La Florida bajo las órdenes del director técnico Patricio Graff, con el objetivo de ponerse a punto para los próximos desafíos del equipo.

Tras iniciarse en Colo Colo, donde sumó 58 partidos y 12 goles, Pizarro emigró a Italia para sumarse a Udinese, donde alternó en el equipo estelar y en el cuadro Primavera con apenas siete partidos.

Luego tuvo un pobre paso por Le Havre en Francia (dos partidos) y Racing de Argentina (seis partidos).