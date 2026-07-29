Compensación territorial: alcaldes de oposición piden veto de Kast para modificar la megarreforma

Una docena de alcaldes y concejales de oposición acudió este miércoles al Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast.

En el documento, las autoridades locales manifestaron su firme rechazo al esquema de compensación municipal por la exención del pago de contribuciones a adultos mayores de 65 años que propone la megarreforma.

La misiva exige una fórmula que redistribuya los recursos con criterios socioeconómicos para no perjudicar a las comunas con menores ingresos.

El debate de fondo apunta al impacto del tributo territorial en las arcas locales. Mientras la oposición advierte que compensar a todos los municipios por igual resulta "regresivo" —beneficiando en términos netos a las comunas de mayores ingresos que concentran el pago de contribuciones—, desde el oficialismo defienden la legitimidad del alivio fiscal para la clase media y la urgencia de mantener la norma tal como fue aprobada.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, se declaró esta mañana "confundido" y "decepcionado" por la arremetida municipal para modificar el reparto del Fondo Común Municipal en esta etapa final del debate.

"Eso nunca fue planteado, yo nunca lo escuché (...) (La fórmula) ya no tiene mayor arreglo, por lo menos en la tramitación de la megarreforma, porque tenemos que votar lo que aprobó la Comisión Mixta y la Cámara de Diputados para completar la tramitación legislativa", advirtió el secretario de Estado, descartando cualquier cambio al texto.

"Sí hay una alternativa"

Desde La Moneda, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), cuestionó la rigidez del Gobierno y llamó directamente al Mandatario a buscar un consenso.

"Se nos ha hecho creer en un tono lamentable y, a mi juicio, un poco amenazando: o se compensa con la fórmula que propone el Gobierno o no hay ningún tipo de compensación, y eso falta a la verdad", sostuvo el jefe comunal.

El alcalde afirmó que "sí hay una alternativa: que el Presidente de la República ingrese un veto aditivo y podamos sentarnos a conversar, en un proyecto de ley, un mecanismo de compensación justo para los municipios".

La votación final de la megarreforma en la Sala del Senado quedó fijada para el 4 de agosto, tras haberse aplazado por falta de quórum en la bancada oficialista.