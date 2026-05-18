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Tópicos: Deportes | Fútbol | Audax Italiano

Audax Italiano se juega ante Barracas su última opción de seguir en la Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto de colonia necesita un triunfo obligatorio para mantener la ilusión de clasificar en un Grupo G que lideran Vasco da Gama y Olimpia.

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La acción de la Copa Sudamericana regresa este martes 19 de mayo al gramado sintético del Bicentenario de La Florida, donde Audax Italiano recibirá a Barracas Central, a las 18:00 horas (22:00 GMT), en un duelo decisivo por la quinta jornada del Grupo G.

El elenco chileno llega en una pésima racha de seis compromisos sin abrazos en condición de local, justo cuando necesita sumar de a tres para mantenerse vivo hasta la última fecha. Siendo terceros con 4 unidades, los de Gustavo Lema necesitan recortar la distancia con los líderes Vasco y Olimpia, que suman 7 puntos.

Al frente, los trasandinos son cuartos con 3 positivos. Pese a no registrar victorias en la presente edición de la Copa Sudamericana, el elenco bonaerense ostenta un invicto de seis cotejos como forastero.

Con arbitraje del boliviano Gery Vargas, todos los detalles los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl

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