Palestino se juega su última carta ante Gremio en la Copa Sudamericana

Palestino se juega este miércoles su última carta en la fase grupal de la Copa Sudamericana, cuando enfrente a Gremio en Porto Alegre, a partir de las 20:00 horas (00:00 GMT), en la quinta fecha del Grupo F.

El cuadro árabe está último en su grupo, con solo dos unidades en cuatro partidos disputados, pero aún tiene chances matemáticas de alcanzar el segundo lugar y meterse en la clasificación a los play-offs.

Para eso, Palestino está obligado a ganar en el Arena do Gremio en Porto Alegre, y esperar que los resultados también acompañen en la última jornada, que se disputará la próxima semana.

Sin embargo, una derrota o un empate bastarán para terminar con las esperanzas del equipo dirigido por Guillermo Farré y sentenciar una eliminación anticipada, faltando una fecha.

Palestino llega con confianza, tras haber goleado por 5-1 a La Serena el fin de semana pasado en la Liga de Primera, y su formación probable será con Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Nicolás Meza, Francisco Montes, Sebastián Gallegos; Bryan Carrasco, Nelson da Silva, César Munder.

Gremio, por su parte, está en un mal momento en Brasil, ocupando el decimoquinto puesto, y viene de empatar 1-1 con Bahía.

La posible oncena de los gaúchos será con Weverton; Cristian Pavón, Gustavo Martins, Viery, Caio Paulista; Leonel Pérez, Dodi; Teté, Gabriel Mec, Willian; Carlos Vinícius.

El duelo entre Palestino y Gremio será arbitrado en Brasil por el paraguayo Carlos Benítez.

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